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Депутат ВР Украины Вадим Рабинович, представляющий фракцию ОПЗЖ, заявил, что украинское руководство совершает огромную ошибку, отказываясь от вакцины «Спутник V» российского производства. По его словам, ситуацию с препаратом от коронавируса ни в коем случае нельзя политизировать, а брать то, что возможно.

Рабинович считает отказ от «Спутника» «спланированной акцией по уничтожению украинских граждан». По той простой причине, что руководство не хочет покупать российскую вакцину при том, что западные препараты в настоящий момент для Украины недоступны.

«Если мы всем говорим, что мы российскую вакцину не берем, а нам на Западе ее просто не дают, значит, это спланированная операция по уничтожению украинского народа», — отметил Рабинович.

Напомним, что ранее Максим Степанов, возглавляющий Минздрав, заявлял, что Украина в ближайшее время должна получить восемь миллионов доз американского препарата в рамках программы COVAX. О вакцине говорил и глава государства Владимир Зеленский, который потребовал в январе-феврале получить ее в требуемых для Украины объемах.

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