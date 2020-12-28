Международная группа специалистов сумела разработать метод, благодаря которому из углекислого газа можно сделать топливо для самолётов.

Первоначально целью учёных было сокращение выброса углекислого газа транспортом. Затем был сделан вывод, что в авиационной отрасли это сделать достаточно сложно, и потому проблема требует иного способа решения. В ходе исследования специалисты получили углеродное топливо, смешав углекислый газ, лимонную кислоту, водород, катализатор из железа, марганца и калия, и нагрев полученную жидкость до 350 градусов.

Как заявляют учёные, КПД из методики составляет 38%. Указывается, что за несколько лет использования такого топлива можно значительно сократить парниковый эффект. Однако до массового применения разработки ещё далеко – пока что новое топливо прошло только испытания в лабораторных условиях.