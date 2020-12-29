Учёные составили список из пяти открытий геологов, совершённых в уходящем году.

Так, была найдена самая горячая точка вулкана Йеллоустон. Как отмечается, она была скрыта гейзерами и горячими источниками парка, в котором находится этот вулкан.

Другое открытие связано с островами Доггерленд, которые тысячи лет назад находились между Великобританией и Нидерландами. Однако около восьми тысяч лет назад эти земли были скрыты водой из-за цунами.

Также специалистам удалось выяснить, что твёрдое внутреннее ядро Земли было сформировано около 1-1,3 миллиардов лет назад. На тот момент оно имело небольшой размер, который со временем начал увеличиваться.

Под Канадой была найдена часть древнего континента. Так, сообщается, около 150 миллионов лет назад земля распалась, и один из фрагментов был найден на глубине около 400 километров.

Также в Австралии были найдены спрятанные подводные реки, состоящие из холодной солёной воды. Эти реки впадают в океан и наполняют его как полезными элементами, так и загрязнителями.