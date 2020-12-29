читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Учёные составили список из пяти открытий геологов, совершённых в уходящем году.

Так, была найдена самая горячая точка вулкана Йеллоустон. Как отмечается, она была скрыта гейзерами и горячими источниками парка, в котором находится этот вулкан.

Другое открытие связано с островами Доггерленд, которые тысячи лет назад находились между Великобританией и Нидерландами. Однако около восьми тысяч лет назад эти земли были скрыты водой из-за цунами.

Также специалистам удалось выяснить, что твёрдое внутреннее ядро Земли было сформировано около 1-1,3 миллиардов лет назад. На тот момент оно имело небольшой размер, который со временем начал увеличиваться.

Под Канадой была найдена часть древнего континента. Так, сообщается, около 150 миллионов лет назад земля распалась, и один из фрагментов был найден на глубине около 400 километров.

Также в Австралии были найдены спрятанные подводные реки, состоящие из холодной солёной воды. Эти реки впадают в океан и наполняют его как полезными элементами, так и загрязнителями.

Вам может понравиться

Учёные сделали авиатопливо из углекислого газа

Международная группа специалистов сумела разработать метод, благодаря которому из углекислого газа можно…
  • Анна
  • 28.12.2020
  • читать 1 минуту

В России анонсировали разработку аналога лекарства Трампа

Александр Гинцбург, глава исследовательского центра им. Гамалеи, сообщил о начале создания аналога…

На Филиппинах найден новый вид роющих змей

Исследователи из Соединенных Штатов обнаружили совершенно новую разновидность подземных змей на Филиппинах.…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 декабря – пасмурно, до -2 °C | город Мытищи: погода, 29 декабря – переменная облачность, до -9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 декабря – пасмурно, до -14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 декабря – облачно с прояснениями, до -16 °C | Королев: погода, 29 декабря – пасмурно, до -2 °C | Подольск: погода, 29 декабря – переменная облачность, до -9 °C | Армавир: погода, 29 декабря – пасмурно, до 6 °C |