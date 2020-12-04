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Укачивание испокон веков используется для того, чтобы успокоить плачущего младенца и погрузить его в сон. Но до сих пор никто не пытался разобраться, почему именно ребенок засыпает от таких движений. Исправить эту несправедливость решили ученые американского Университета Томаса Джефферсона.

Эксперты инициировали исследование, в качестве испытуемых в котором использовали мушек-дрозофил. Они имитировали вибрацию, являющуюся основным элементом укачивания и сумели разобраться в механизме засыпания.

Оказалось, что при имитации укачивания, мушки дрозофилы засыпают гораздо быстрее, чем без нее. Кроме того, ученые отметили, что свет, который в обычных условиях вынуждает мушек просыпаться, не оказывал на них практически никакого воздействия.

Еще одна уникальная особенность сна, вызванного укачиванием – это гораздо более бодрое состояние после пробуждения. Эксперты посчитали, что имитация позволила как бы накапливать сон, что улучшило состояние подопытных мушек.

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