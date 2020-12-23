Исследователи смогли определить, как именно человеческий мозг отличает речь от обычного шума. Оказалось, что в этом процессе участвует система всеобъемлющей нейромодуляции.

Согласно словам специалистов, слуховая система обладает возможностью отличать слова от других звуков с помощью нейромодулятора ацетилхолина. Для подтверждения своей догадки они провели опыты, в рамках которых изучили влияние вышеуказанного компонента на кодировку акустических данных медиальным ядром трапециевидного тела. Ранее ученые считали, что он обладает крайне низкой вычислительной мощностью.

Опыты продемонстрировали, что нейромодулятор ацетилхолина увеличивает нейронное разделение тонов от элементов шумов. Это помогает мозгу обрабатывать первостепенные звуковые сигналы, например, речь другого человека.