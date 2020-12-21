Группа исследователей из Соединенных Штатов и Испании заявила, что смогла создать абсолютно новый метод для повышения числа стволовых клеток крови.

Специалисты напоминают, что на сегодняшний день из-за недостаточного количества стволовых клеток ученым до сих пор не удается разработать эффективные методы для лечения рака крови. Однако барселонские и нью-йоркские исследователи, судя по всему, смогли решить данную проблему. Все благодаря определению белка, играющего огромную роль в распределении данных элементов в крови.

Проведенные на грызунах эксперименты продемонстрировали высокую эффективность разработанного учеными способа. Они добавили, что результаты выглядят очень впечатляюще, ведь благодаря решению проблемы с нехваткой стволовых клеток крови им удастся создать методики лечения для многих других болезней.