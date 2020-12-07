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Скрежет – один из тех звуков, которые раздражают любого человека. Группа британских ученых задалась целью выяснить, что же в нем такого, что способно вызывать столь сильные реакции. И сумела достичь своей цели.

Оказалось, корень проблемы скрывается еще в древних временах, когда человека окружала чрезвычайно агрессивная среда. На каждом шагу он мог нарваться на жестоких хищников, скрежещущих зубами в предвкушении добычи. Также весьма страшно звучал скрежет, когда эти самые зубы разгрызали кости древних людей, ставших жертвами кровожадных животных.

Ученые уверены, что в подсознании человека до сих пор остался страх перед агрессивными хищниками, поэтому некоторые люди буквально сходят с ума, заслышав скрежет. Чтобы выяснить, в какой части мозга сформировалась такая ассоциация, эксперты провели интересное исследование.

Специалисты привлекли 13 добровольцев, которых «раздражали» скрежетом, одновременно изучая реакции мозга с помощью МРТ. Оказалось, что миндалевидное тело, которое отвечает за негативные реакции, очень плохо воспринимает звуки на частоте 2000-5000 Гц, из-за чего человек начинает испытывать сильный дискомфорт.

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