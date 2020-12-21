Румынские исследователи, воспользовавшись электромагнитным анализом, смогли изучить древний пергамент евреев с библейскими текстами.

Применяя современные технологии, ученые выяснили историю данной рукописи. Сначала они отсканировали его в разных слоях электромагнитного спектра, что позволило им найти участок с увеличенным поглощением ультрафиолетовых лучей. Скорее всего, эту область в прошлом пытались восстановить с использованием смолы. На попытку реставрации указывает также наличие двух видов чернил.

С помощью рентгеновской флуоресценции эксперты обнаружили значительные концентрации чернил в некоторых зонах, использовавшихся во время отбеливания. Следовательно, пергамент позднее пытались восстановить еще раз. Исследователи также выяснили, что сама рукопись создана из кожи животных.