Скульптуры, обнаруженные в различных регионах евразийского континента и названные «венерами палеолита», призваны были продемонстрировать идеал женской фигуры. Такой вывод сделали исследователи из Соединенных Штатов и ОАЭ, которые длительное время изучали древнейшие произведения искусства на планете.

Специалисты провели исследование и выяснили, что большинство статуэток изображают беременных и полных женщин. Они также установили возраст находок, что помогло понять, почему скульптуры делали именно такими. Оказалось, что чем ближе к ледникам археологи находили статуэтки, тем более тучных женщин они изображали.

Ученые сделали вывод, что именно полные женщины были идеальными матерями в условиях низких температур и недостатка пищи. По той простой причине, что они лучше вынашивали и выкармливали младенцев.