Испанские исследователи считают, что заражение животных коронавирусом значительно усложнит борьбу с пандемией. Недавние клинические тесты показали, что COVID-19 может передаваться от человека зверям.

Согласно словам специалистов, пока не было зафиксировано ни одного случая смерти домашних питомцев и их заражения воздушно-капельным путем. В настоящее время неясно, способны ли они стать носителями коронавирусной инфекции. Известно лишь, что она может поразить хорьков, мышей и коров. Соответствующие штаммы были также обнаружены у львов и тигров из зоопарков.

Судя по всему, COVID-19 не поражает кур и свиней. Наибольшую восприимчивость к нему показывают грызуны. Ветеринары отмечают, что кошки иногда становятся носителями иного вида коронавируса, безопасного для людей и не приводящего к смерти. Он влияет на систему пищеварения.