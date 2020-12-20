Ученые из университета Нью-Йорка заявили, что нашли главную уязвимость коронавируса, которая поможет в скором времени разработать эффективные методы лечения Covid-19. Сделать важное открытие им помогло сравнение SARS-CoV-2 с возбудителями других заболеваний.

Для эксперимента специалисты взяли три разновидности других коронавирусов, а также патогенные организмы, которые провоцируют развитие болезни Зика и желтой лихорадки. Выяснилось, что генетический материал SARS-CoV-2 защищен посредством белка 41B, который и является той самой уязвимостью. Все дело в том, что без него коронавирус не может закрепиться в человеческих клетках и перестает размножаться.

Ученые заявляют, что дополнительные исследования помогут разработать препараты, воздействующие на данный белок и помогут быстро вылечивать инфицированных пациентов.