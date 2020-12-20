Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ученые из университета Нью-Йорка заявили, что нашли главную уязвимость коронавируса, которая поможет в скором времени разработать эффективные методы лечения Covid-19. Сделать важное открытие им помогло сравнение SARS-CoV-2 с возбудителями других заболеваний.

Для эксперимента специалисты взяли три разновидности других коронавирусов, а также патогенные организмы, которые провоцируют развитие болезни Зика и желтой лихорадки. Выяснилось, что генетический материал SARS-CoV-2 защищен посредством белка 41B, который и является той самой уязвимостью. Все дело в том, что без него коронавирус не может закрепиться в человеческих клетках и перестает размножаться.

Ученые заявляют, что дополнительные исследования помогут разработать препараты, воздействующие на данный белок и помогут быстро вылечивать инфицированных пациентов.

Вам может понравиться

Британские медики выделили ключевые симптомы посткоронавирусного синдрома

Британские эксперты из института здоровья и клинического совершенствования узаконили понятие «постковидный синдром»…

Максютов рассказал о пожизненном иммунитете к коронавирусу у переболевших

Ринат Максютов, руководитель «Вектора», сообщил, что некоторые пациенты, переболевшие коронавирусом, могут приобрести…

Зеленский признал невозможность объяснить отказ от российской вакцины

В большом интервью американской New York Times президент Украины Владимир Зеленский рассказал…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 декабря – пасмурно, до 3 °C | город Мытищи: погода, 20 декабря – пасмурно, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 декабря – переменная облачность, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 декабря – облачно с прояснениями, до -10 °C | Королев: погода, 20 декабря – снег, до 0 °C | Подольск: погода, 20 декабря – пасмурно, до -2 °C | Армавир: погода, 20 декабря – небольшой снег, до 1 °C |