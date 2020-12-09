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Фенилбутират в комбинации с ацикловиром демонстрирует невероятный эффект в борьбе с герпесом. Ученые, которые провели исследования с этим препаратом, заявили, что он полностью очищает клетки от вируса, причем делает это в минимальные сроки.

Эксперты пояснили, что пока исследования проводились на мышах. Но результат эксперимента позволяет говорит о достижении большого прогресса. Ведь до сих пор вылечить герпес полностью не представлялось возможным.

Ученые рассказали, что Фенилбутират, который применяется для лечения заболеваний, связанных с обменом веществ, совершенно безопасен для человеческого организма. Поэтому его можно использовать в качестве самостоятельного лекарственного средства для тех пациентов, которым противопоказан прием ацикловира. По словам экспертов, следующим этапом будут клинические испытания на добровольцах, которые помогут удостовериться в эффективности нового способа лечения.

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