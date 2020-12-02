Австралийские ученые обнаружили у западных берегов страны двух самых старых рифовых окуней. Возраст одного из них составил 81, а другого – 79 лет. Эти две рыбины побили рекорд долгожительства, который держался с 2000 года, когда биологам удалось обнаружить 60-летнего окуня.

Представитель Австралийского института морских наук Бретт Тейлор рассказал, что в ходе исследования он с группой ученых определил возраст сразу несколько видов рыб на западном побережье. По его словам, данное исследование позволило пролить свет на вопрос долгожительства океанских жителей.

Также эксперт рассказал о методике определения возраста окуней. Оказалось, что для этой цели исследователи подсчитывают полосы на ушной кости рыбы. Практически так же, как считаются кольца на спилах деревьев, чтобы узнать их возраст. Расчеты показали, что у побережья живет множество окуней, которым уже более 60 лет.