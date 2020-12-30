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Исследователи из Японии выяснили, что белок ABCA13, занимающийся перемещением холестерина, мутировав, может привести к возникновению шизофрении.

Группа ученых провела несколько экспериментов на лабораторных мышах, имевших нормальный и мутировавший белок. Обе группы грызунов внешне выглядели абсолютно нормально. Заметить психические расстройства у животных с измененным белком удалось только при проведении опытов с раздражителями и шумом.

Здоровые грызуны сильно пугались только при воздействии на них неожиданного грохота. Слабый испуг наблюдался, когда громкому шуму предшествовал тихий. Дефективные мыши демонстрировали одинаково сильный страх в обоих случаях. Такая же реакция наблюдается у психически больных людей.

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