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Раньше всех людей делили на «жаворонков» и «сов», однако такой подход оказался неправильным. Все дело в том, что он учитывает активность лишь в утренние и вечерние часы, забывая о днях и ночах. Ученые Медицинского института РУДН предложили совершенно новое разделение на хронотипы.

Они провели комплексное исследование, в котором приняло участие более 2000 студентов. По условиям эксперимента, испытуемые должны были пройти тестирование, чтобы оценить свое состояние в разные часы дня.

На основании исследования ученые предложили дополнить классификацию еще четырьмя хронотипами – высокоактивным, умеренно-активным, а также дневным-активным и дневным-сонным. Такое разделение, по мнению специалистов, более точно отражает состояние человека

В ходе исследования ученые задавали студентам вопрос, к какому типу они себя относят. Результат этого опроса показал, что подавляющее большинство людей являются совами. То есть, долго бодрствуют в вечерние часы и с трудом просыпаются рано утром.

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