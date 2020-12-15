Британские ученые продолжают исследовать те процессы на нашей планете, которые привели к появлению человека. Они достаточно далеко продвинулись в этом вопросе и сумели обнаружить самый древний организм, который дал толчок эволюции и привел к появлению на Земле людей.

Надо отметить, что сперва ученые сходились в том, что эволюция к человеку началась с морских губок. Однако технологии исследований совершенствуются, что открывает новые возможности и позволяет делать совершенно иные выводы. Именно из-за этого губок опередили так называемые «гребневики» – еще одни морские существа, названные так из-за наличия гребней.

Но последние эксперименты продемонстрировали ошибочность данной теории. Ученые с помощью компьютерного моделирования определили, что губки все же являются более древними «родственниками» человека разумного, чем гребневики. Такой вывод удалось сделать благодаря успешно проведенным исследованиям моделей ДНК, особенности которых являются главным приоритетом современной науки.