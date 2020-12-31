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Проникая в дыхательные пути человека, коронавирус не останавливается, а продолжает поражать и другие органы. Со временем он проникает в кровеносные сосуды и разносится по всему организму, добираясь до мозга. Ученые считают, что даже если возбудитель Covid и не проникает непосредственно в мыслительный орган человека, он все же существенно ухудшает работу мелких сосудов в непосредственной близости от него.

Из-за этого мозг начинает получать значительно меньше кислорода и питательных веществ, которые доставляются с кровью, что становится причиной развития инсультов. Также у некоторых пациентов могут появляться кровотечения, требующие срочного вмешательства врача.

Исследователи, проводившие вскрытие пациентов, умерших от коронавирусной инфекции, неоднократно отмечали появление в мыслительном органе большого количества воспалительных очагов. Это означает, что даже если человек вылечивается от Covid, его мозг все же оказывается поврежденным.

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