Листья и иглы сизой пшеницы и голубых елей сама природа защитила от ультрафиолетового излучения. На их поверхности располагаются своеобразные нанотрубки с восковым покрытием, которые и придают растениям столь необычный цвет.

Об этом рассказал исследователь из Красноярска Евгений Буханов. Он отметил, что первыми цветами елей и пшеницы заинтересовались английские ученые. Они сумели обнаружить, что цвет этим растениям придают не пигменты, как всем остальным, а неизвестные науке фотонно-кристаллические структуры. Сибирские эксперты внимательно изучили покровы голубых елей, произрастающих в регионе в огромных количествах, и наткнулись на воск.

Буханов пояснил, что на поверхности игл и листьев располагается покров из нанотрубок, длина которых может достигать 4 микрон, а диаметр – примерно 150 нанометров. Они поглощают получаемое ультрафиолетовое излучение, а затем преобразуют его в видимый диапазон света. Благодаря этому воск способствует улучшению фотосинтеза.

Восковой покров пшеницы и ели предельно осторожно отделили от растений и провели сравнительный анализ. Выяснилось, что нанотрубки первого растения заполнены каким-то веществом, а у второго – пустые. Из-за этого свет, попадая на них, преломляется по-разному. Поэтому пшеница становится сизой, а ель – голубой.