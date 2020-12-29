Военный обозреватель Юрий Котенок заявил о неизбежности войны между Турцией и Россией. Он продемонстрировал карту, опубликованную в издании AHaber, которая демонстрирует территории, попадающие под турецкое влияние, и обратил внимание читателей на то, что в нее включено несколько российских регионов.

По словам журналиста, эта карта показывает планы президента Турции Тайипа Эрдогана, которого российский лидер называет «человеком слова» и «надежным партером». Поэтому единственным вопросом остается дата начала войны.

Помимо российских территорий, в зону турецкого влияния попали Азербайджан, Туркменистан, Казахстан и Узбекистан. Анкара не первый год вынашивает планы создания тюркской империи и восстановления былого величия, но успешный для нее исход боевых действий в Нагорном Карабахе спровоцировал усиление активности. Она уже готовит плацдарм для появления нового военно-политического альянса, однако есть одно «но».

Все вышеперечисленные страны поддерживают хорошие отношения с Россией, но если они надумают присоединиться к Турции, все изменится. Поэтому возникает вопрос, готовы ли они пойти на столь радикальный шаг или найдут в себе силы отказаться от сотрудничества с Анкарой.

Котенок считает, что Эрдоган «разводит» Россию, которая по непонятным причинам продолжает игнорировать и активность Турции в Сирии, и ее вмешательство в войну в Карабахе. Хотя давно пора поставить Анкару на место и предупредить об агрессивном ответе на любые подобные действия в будущем.