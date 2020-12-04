В издании ANNA-News сообщают, что разведывательный БПЛА турецкого производства смог преодолеть систему ПВО РФ в Крыму и сделать несколько ее фотографий.

Согласно словам авторов материала, после активного применения военными Украины ударных беспилотников Bayraktar TB2, созданных Турцией, стало известно, что как минимум одному из них удалось попасть в воздушное пространство России и подлететь к зоне развертывания средств противовоздушной обороны на расстояние в 5-6 километров.

Протурецкие источники отмечают, что украинцам даже удалось сделать фотоснимок с данного беспилотного летательного аппарата. На размещенном кадре можно увидеть позицию российских систем ПВО, несущих дежурство на территории Крыма. Военные эксперты считают, что на фото изображена береговая РЛС под названием «Предел».