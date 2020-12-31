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Оперативный штаб Саратовской области сообщает о 270 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Кроме того, инфекция унесла 6 жизней и увеличила количество смертей до 416.

Сообщается, что за последние сутки умерли три женщины 1952, 1954 и 1966 года рождения. Все они страдали от сахарного диабета. Кроме того, у 54-летней жительницы области была выявлена сердечная недостаточность.

Кроме того, коронавирус унес жизни трех мужчин. Двое из них – 1952 и 1958 года рождения – лечились от артериальной гипертензии и ишемии сердца. Третьему был поставлен диагноз цирроз печени, обструктивное заболевание легких и хронический гепатит. После заражения у мужчины развились гнойная пневмония и двухсторонний гидроторакс

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