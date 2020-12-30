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Журналисты издания Strategic Culture сообщает, что 3 года назад американский президент Дональд Трамп был готов отдать приказ о полномасштабном нападении на Сирию. Подтверждением этому является тот факт, что США обстреляли арабскую республику «Томагавками», выпустив почти шесть десятков ракет.

Однако на этом все закончилось, так как было принято решение приостановить атаку на Сирию. Среди основных причин называется наличие в республике зенитно-ракетных комплексов С-400 российского производства. Именно эти средства ПВО остановили американское вторжение.

Все дело в том, что из 59 «Томагавков», выпущенных американскими военными, до места назначения долетели только 25. Остальные 34 ракеты пропали без вести и любые попытки обнаружить место их падения не дали результатов. Не исключено, что именно С-400 уничтожили эти боеприпасы.

Эксперты издания “Репортер” полностью уверены, что именно так и было. Они утверждают, что после неудавшейся ракетной атаки Соединенные Штаты поняли, сколь мощным потенциалом обладают российские ЗРК и приняли решение не связываться с ними.

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