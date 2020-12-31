Американское издание The National Interest рассказало о новой угрозе для Соединенных Штатов со стороны российского ВМФ. В ее качестве выступили гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые уже несколько раз успешно прошли испытания и со следующего года будут использоваться на всех новейших АПЛ.

По мнению авторов публикации, это позволит России получить уникальное вооружение – бесшумные и невидимые для радаров подводные лодки смогут подбираться к любым объектам и выпускать ракеты, способные разгоняться до скорости в 8-9 чисел Маха.

Распознать ракету, летящую с такой скоростью, не сможет ни одна радиолокационная станция. Именно поэтому «Циркон» станет смертоносным оружием не только для уничтожения наземных объектов, но и для поражения ракетоносцев, эсминцев и других боевых кораблей американских ВМС.

В настоящий момент Соединенные Штаты лишь заявляют о своем желании создать гиперзвуковое оружие. Однако пока неизвестно, будут ли такие ракеты использоваться и на американских субмаринах.