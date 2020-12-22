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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в Instagram поделилась видео своего выступления с Романом Костомаровым.

Как отмечается, Навка и Костомаров были танцевальным дуэтом восемь лет – с 1998 по 2006 год. Их пара стала победителями Олимпийских игр в Турине. После этого они завершили свою карьеру.

Навка и Костомаров вновь встретились в шоу «Ледниковый период, где Татьяна была задействована в качестве жюри, а Костомаров стал участником вместе с Региной Тодоренко. В полуфинале они неожиданно вновь вместе вышли на лёд и исполнили танец на льду под песню Аллы Пугачевой «Не отрекаются любя». Как указала в подписи Навка, это особенный номер, с душой, удовольствием и профессионализмом. Также она отметила, что, катаясь с Костомаровым, чувствуешь себя на льду, как дома.

Поклонники высоко оценили совместные номер пары, а некоторые заявили, что не смогли сдержать слёз.

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