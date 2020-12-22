На днях стало известно о закрытии реалити-шоу «Дом-2», которое является рекордсменом по показу.

Однако позднее выяснилось, что съёмки будут продолжаться даже после того, как трансляция будет завершена на ТНТ. Последний выпуск на данном телеканале, как отмечается, состоится 30 декабря.

Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, вероятнее всего то, что будет открыт полноценный телеканал «Дом-2». Таким образом, зрители смогут увидеть жизнь «клевых ребят» чуть ли не в онлайн-режиме. Кроме того, отмечается, что руководство проекта пока что не планирует менять формат шоу и состав участников.

Съёмки должны возобновиться уже 15-го февраля, и участникам будут платить зарплату даже во время простоя. Но другие сотрудники шоу перед Новым годом остались без работы и компенсации.