Студия спецэффектов Applied Arts FX Studio сообщила о завершении работы над ремейком «Обители зла».

Согласно заявлению представителей студии, сейчас съёмочная команда работает над гримом и остальными визуальными эффектами, а боевик в настоящее время уже готов к выходу. Отмечается, что предстоящий ремейк будет достаточно тяжёлым и «натуралистичным». Выпуск ремейка на экранах запланирован на 9 сентября. Указывается также, что эта экранизация будет весьма приближена к игре.

Создатели проекта отметили, что из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер съёмки им тоже дались нелегко. Порой они работали по 17 часов в день.

Кроме того, команда продемонстрировала, как будут выглядеть зомби в проекте. По словам поклонников франшизы, монстры весьма напоминают тех зомби, что были в первой части игры.