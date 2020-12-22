Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Студия спецэффектов Applied Arts FX Studio сообщила о завершении работы над ремейком «Обители зла».

Согласно заявлению представителей студии, сейчас съёмочная команда работает над гримом и остальными визуальными эффектами, а боевик в настоящее время уже готов к выходу. Отмечается, что предстоящий ремейк будет достаточно тяжёлым и «натуралистичным». Выпуск ремейка на экранах запланирован на 9 сентября. Указывается также, что эта экранизация будет весьма приближена к игре.

Создатели проекта отметили, что из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер съёмки им тоже дались нелегко. Порой они работали по 17 часов в день.

Кроме того, команда продемонстрировала, как будут выглядеть зомби в проекте. По словам поклонников франшизы, монстры весьма напоминают тех зомби, что были в первой части игры.

Вам может понравиться

Специалисты Credit Suisse назвали глобальные последствия пандемии

Эксперты Credit Suisse рассказали об основных последствиях пандемии коронавируса. Как предполагают аналитики,…
  • Анна
  • 22.12.2020
  • читать 1 минуту

Санитарка, пожаловавшаяся Путину на зарплату, рассказала о своём заработке

Сотрудница Кольской ЦРБ Мурманской области, которая недавно пожаловалась Владимиру Путину на свою…
  • Анна
  • 22.12.2020
  • читать 1 минуту

«Российский» истребитель F-16 привлек внимание пользователей Сети

Пользователи Сети обратили внимание на фотографию истребителя F-16, имеющего эмблемы российских Воздушно-космических…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 декабря – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 22 декабря – пасмурно, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 декабря – небольшой снег, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 декабря – облачно с прояснениями, до -6 °C | Королев: погода, 22 декабря – переменная облачность, до -7 °C | Подольск: погода, 22 декабря – облачно с прояснениями, до -4 °C | Армавир: погода, 22 декабря – пасмурно, до 1 °C |