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Компания Disney представила новый сериал по вселенной «Звёздных войн».

Как отмечается, новый проект был представлен в сцене после титров другого сериала – «Мандалорец». Затем в Twitter Disney было выложено первое промо будущего сериала, которому дали название «Книга Бобы Фетта». Главным героем станет, как сообщается, охотник за головами Боба Фетт.

В компании обещают, что сериал стоит ожидать уже через год – в декабре 2021 года. Премьера состоится на стриминговом сервисе Disney+. Детали сюжета в настоящее время не раскрываются.

Роль наёмника вновь исполнит актёр Темуэра Моррисон. При этом ранее он не сообщал о том, что будет вновь сниматься. Исполнительными продюсерами стали Джон Фавро, Дэйв Филони и Роберт Родригес.

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