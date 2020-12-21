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Стивен Хокинг рассчитал вероятную дату гибели Вселенной.

Как отмечается, Хокинг был уверен, что природу Большого взрыва людям ещё только предстоит понять, и для этого, по его мнению, требуется понимать суть тёмной энергии. По некоторым предположениям именно эта энергия равномерно заполняет всё пространство Вселенной. Также она может притягивать и отталкивать тела, воздействовать на расширение и ускорение.

По мнению Хокинга, судьба космического пространства и людей зависит именно от того, как будет вести себя тёмная энергия. Также он сообщил, что если по какой-либо причине скорость расширения Вселенной уменьшится, то гравитация начнёт брать верх, и из-за этого произойдёт схлопывание пространства.

Как предположил учёные, это может произойти из-за особенностей тёмной энергии, и случится через 20 миллиардов лет.

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