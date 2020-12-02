Большинство препаратов могут быть не только против болезни, для лечения которой они были первоначально предназначены. Например, дисульфирам (бренд Antabuse) был разработан для лечения паразитов, но с тех пор было установлено, что он помогает при лечении алкоголизма.

Гораздо быстрее и дешевле “перепрофилировать” препараты таким образом, чем разрабатывать их с нуля, поэтому у нас теперь есть дексаметазон – стероид, разработанный в конце 1950-х годов – для лечения тяжелых случаев COVID-19.

А как же вакцины? Предназначены ли они только для защиты от конкретных заболеваний? И почему исследователи изучают БЦЖ (вакцину против туберкулеза) и MMR (против кори, эпидемического паротита и краснухи) в качестве возможной защиты от COVID-19?

Неспецифические эффекты

Понимание того, что вакцина защищает только от конкретной инфекции, основано на том, что исторически можно было измерить: антитела в крови. Эти антитела, индуцированные после вакцинации, были очень специфичны для вакцины и поэтому не могли защититься от других инфекций.

Сегодня мы знаем, что иммунная система куда более сложный механизм, чем просто связь антител. Идея о том, что вакцины имеют специфические последствия только против того или иного патогена, поставила под сомнение демографические исследования в Западной Африке.

В декабре 1979 года группа датских ученых во главе с Петером Ааби отправилась в Гвинею-Бисау, планируя изучить быт местных жителей. Основное внимание было сосредоточено на питании, однако в качестве услуги для населения группа также предоставила вакцину против кори всем детям.

В следующем году они заметили, что вакцина против кори сократила общую смертность более чем на 70% – гораздо больше, чем можно было бы объяснить профилактикой кори, которая вызывала около 10-15% всех случаев смерти детей в Африке в то время. Все остальные случаи смерти приходились на другие инфекции. Таким образом, объяснение напрашивается только одно – вакцина против кори также снижает риск смерти от других инфекций.

Эти эффекты были названы “неспецифические эффекты”. В 1984 году в научном журнале Nature была опубликована статья, описывающая это открытие.

Впоследствии группа в Гвинее-Бисау приступила к исследованию других вакцин, выявив четкую закономерность. Все живые вакцины, то есть вакцины, содержащие ослабленный вирус, снижали смертность, что не объяснялось воздействием на вакцинации, направленной против конкретного вируса.

Во-первых, давайте посмотрим на вакцину БЦЖ, которую мы уже упоминали ранее. Эта вакцина рекомендуется при рождении в странах, в которых уровень заболеваемости туберкулезом всё ещё достаточно высок. Но новорожденных с низкой массой тела при рождении, как правило, вакцинируют позже. Отталкиваясь от этой информации, Петер Ааби со своими коллегами расширили исследования, выяснив, что вакцинация БЦЖ в первый месяц жизни ребёнка на треть снижает риск смерти.

Это помогло доказать, что благотворной влияние БЦЖ не имеет ничего общего с защитой от туберкулёза. Вероятнее всего, БЦЖ значительно снизила риск смерти от сепсиса и пневмонии. Это и называется “неспецифическим эффектом”. Весьма примечательно, что выводы ученых в Гвинеи-Бисау повлияли на подход к вакцинированию – с тех пор вакцинируются все новорожденные.

Выводы о вакцинах против БКГ и кори в настоящее время рассмотрены Всемирной организацией здравоохранения. ВОЗ пришла к выводу, что вакцины против БКГ и кори снижают преждевременную смертность в целом более чем ожидалось.

Оральная полиовакцина является еще одним интересным примером неспецифических эффектов на работе.

Крупные клинические исследования пероральной полиовакцины 1960-х и 1970-х годов, проведенные в России, показали, что она весьма эффективна против гриппа (риск заражения гриппом снижался на 60-80%).

Наша группа также протестировала пероральные полиовакцины на ее общее воздействие на здоровье в Гвинее-Бисау. В двух рандомизированных исследованиях было обнаружено, что именно получение данной вакцины при рождении было связано с третьим снижением младенческой смертности. Это позволило выяснить, что вакцинация против полиомиелита в последние десятилетия были одним из основных драйверов беспрецедентного снижения детской смертности. Поскольку в Гвинее-Бисау на тот момент полиомиелита не было стало очевидно что ученые вновь столкнулись с неспецифическим эффектом.

Также в качестве примера можем обратить внимание читателя на новость о том, что уже доказана польза прививки от жёлтой лихорадки в борьбе с коронавирусом.

Врожденная иммунная система имеет память

Долгое время считалось, что так называемая “врожденная иммунная система” – первая линия обороны от “внешних захватчиков” – не обладает “памятью” о предыдущих встречах с патогенными микроорганизмами.

По этой причине вакцины всегда ориентированы на “адаптивную иммунную систему – ту часть иммунной системы, которая как раз обладает “памятью”. Тем не менее, последние исследования показали, что врожденная иммунная система укрепляется при воздействии определенных вакцин.

Эти широкие полезные неспецифические эффекты вакцин для иммунной системы могут быть полезны при пандемии. Сейчас во многих странах клинические испытания ориентированы на “старые” вакцины. Не исключено, что какая-то из них сможет укрепить иммунную систему и уменьшить риск заражения COVID-19 или возникновения тяжелой формы заболевания. Большим преимуществом является то, что у нас есть много данных, собранных за последние десятилетия, по этим вакцинам, и мы знаем, что они безопасны.

Если выяснится, что одна или несколько из этих вакцин могут обеспечить лишь частичную защиту, это будет очень отрадной новостью для всего мира для нынешних и будущих пандемий. Это также станет решающим ударом по убеждению в том, что вакцины защищают только от болезни, для которой они были первоначально разработаны.