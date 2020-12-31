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Руководители Центра специального назначения, которые отвечают за безопасность дорожного движения, уже долгое время выкладывают в интернет-мессенджер WhatsApp маршруты передвижения кортежей главы государства и высших чиновников. Для этой цели используются групповые чаты, которые были созданы три года назад.

Информацию об этих чатах озвучила компания BBC. По имеющимся у нее сведениям, данные собирали сотрудники специального батальона, подчиненного упомянутому выше центру. Затем они публиковали в мессенджере номера автомобилей представителей власти, пункты назначения кортежей, позывные и многое другое.

Василий Ветитнев, который ранее служил в данном подразделении, подтвердил информацию. Он пояснил, что руководство центра вынуждает сотрудников собирать и выкладывать данные. В случае отказа они лишаются премиальных выплат, составляющих 100 тысяч рублей. По мнению Ветитнева, публикация столь важных сведений в мессенджере, разработанном другим государством, является угрозой безопасности России.

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