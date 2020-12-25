В ответ на возмущения Соединенных Штатов после первых испытаний российской противоракеты Нудоль представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США обвинениями в пользу России прикрывает свои военные разработки в космосе. И она была абсолютно права, потому что уже сейчас на земной орбите насчитывается до 1000 американских космических аппаратов.

Подавляющее большинство из них – это спутники, которые способны выполнять не только оборонительные, но и наступательные функции. Немалая часть из них предназначена для сбора разведывательных данных, обеспечения взаимодействия разных родов войск и управления ними, а также для связи.

Военный эксперт Виктор Леонков считает, что совсем скоро США начнет запускать в космос аппараты, способные не только выполнять описанные выше функции, но еще и наносить удары.

В качестве примера он привел американскую программу Space-based Lazer, которая направлена на создание мощного энергетического оружия – химических лазеров, предназначенных специально для базирования на орбите. Они еще далеки от совершенства и эффективно работают только в ясную погоду, однако с их помощью уже сейчас можно поражать цели на земле. Кроме того, подобные установки способны перехватывать как баллистические ракеты, так и новейшие гиперзвуковые боеприпасы.

Еще один пример – это кинетические носители перехватчиков под названием Multiple Kill Vehicle. Они разработаны специально для уничтожения ракет. На одном носителе располагается до двух десятков боеголовок, которые по команде стартуют по команде искусственного интеллекта и уничтожают ракеты потенциального противника.

Именно подобные разработки являются причиной того, что США всячески уклоняются от подписания каких-либо договоров по сдерживанию космического вооружения. Соединенные Штаты вознамерились захватить господство на орбите, а чтобы скрыть это свое желание, набрасываются с критикой на российские противоспутниковые вооружения, тем самым отвлекая внимание от своих орбитальных боевых проектов.