Соединенные Штаты в третий раз за 1,5 месяца отправляют стратегические бомбардировщики B-52 в ближневосточный регион. На этот раз они стартовали с аэродрома Майнот, который располагается в штате Северная Дакота.

Главная цель отправки боевых самолетов на Ближний Восток – это демонстрация Ирану силы американских ВВС. Связана она с ранее высказанными угрозами отомстить Соединенным Штатам за убитого израильским беспилотным аппаратом физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

После этих угроз в Персидском заливе появилось сразу несколько атомных субмарин ВМС США. Также отмечается повышенная активность заправщиков, которые доставляют топливо американским истребителям, кружащим в непосредственной близости от иранских рубежей.