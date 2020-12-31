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Соединенные Штаты в третий раз за 1,5 месяца отправляют стратегические бомбардировщики B-52 в ближневосточный регион. На этот раз они стартовали с аэродрома Майнот, который располагается в штате Северная Дакота.

Главная цель отправки боевых самолетов на Ближний Восток – это демонстрация Ирану силы американских ВВС. Связана она с ранее высказанными угрозами отомстить Соединенным Штатам за убитого израильским беспилотным аппаратом физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

После этих угроз в Персидском заливе появилось сразу несколько атомных субмарин ВМС США. Также отмечается повышенная активность заправщиков, которые доставляют топливо американским истребителям, кружащим в непосредственной близости от иранских рубежей.

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