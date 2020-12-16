В официальном аккаунте Космического командования США в соцсети Твиттер появилось сообщение, в котором Соединенные Штаты обвиняют Россию в милитаризации космоса. В нем говорится, что РФ провела очередные испытания противоспутниковых ракет.

Это уже второе подобное обвинение в адрес России. В первый раз американцы заявляли о необходимости «защититься от космической агрессии РФ» в апреле текущего года. Тогда на это заявление ответила представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, Штаты активно размещают в космосе свое вооружение и предпринимают попытку отвлечь от него внимание международной общественности, обвиняя РФ.

Космическая гонка вооружений берет свое начало еще в 80-х годах прошлого столетия. Так, СССР осуществлял тестовые запуски с космодрома «Байконур» ракеты «Циклон-2», а Соединенные Штаты нанесли удар по спутнику Solwind, который находился на расстоянии 55 километров от поверхности планеты.

Имеются противоспутниковые боеприпасы и в Китае. Так, в 2007 году одна из таких ракет сбила спутник Fengyun-1C, стартовав с космодрома Сичан.