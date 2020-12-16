Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В официальном аккаунте Космического командования США в соцсети Твиттер появилось сообщение, в котором Соединенные Штаты обвиняют Россию в милитаризации космоса. В нем говорится, что РФ провела очередные испытания противоспутниковых ракет.

Это уже второе подобное обвинение в адрес России. В первый раз американцы заявляли о необходимости «защититься от космической агрессии РФ» в апреле текущего года. Тогда на это заявление ответила представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, Штаты активно размещают в космосе свое вооружение и предпринимают попытку отвлечь от него внимание международной общественности, обвиняя РФ.

Космическая гонка вооружений берет свое начало еще в 80-х годах прошлого столетия. Так, СССР осуществлял тестовые запуски с космодрома «Байконур» ракеты «Циклон-2», а Соединенные Штаты нанесли удар по спутнику Solwind, который находился на расстоянии 55 километров от поверхности планеты.

Имеются противоспутниковые боеприпасы и в Китае. Так, в 2007 году одна из таких ракет сбила спутник Fengyun-1C, стартовав с космодрома Сичан.

Вам может понравиться

Ракета SpaceX Falcon 9 запустила спутник радиовещания для SiriusXM

SpaceX в воскресенье запустила ракету Falcon 9, несущую мощный радиоспутник нового поколения…

Рогозин сообщил об использовании российских ракет «Ангара» для пилотируемых запусков к Луне

Дмитрий Рогозин, руководитель «Роскосмоса», отметил, что РФ выполнит первые пилотируемые запуски к…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 декабря – небольшой снег, до -0 °C | город Мытищи: погода, 16 декабря – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 декабря – небольшой снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 декабря – облачно с прояснениями, до -9 °C | Королев: погода, 16 декабря – небольшой дождь, до 0 °C | Подольск: погода, 16 декабря – пасмурно, до -5 °C | Армавир: погода, 16 декабря – пасмурно, до 5 °C |