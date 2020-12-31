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Администрация американского лидера Дональда Трампа намерена опубликовать информацию, подтверждающую выплаты премий за убийство военнослужащих ВС Соединенных Штатов в Афганистане. Если раньше в этом обвиняли Россию, то сейчас установлено, что такие выплаты талибам (движение «Талибан» – запрещено на территории России) делал Китай.

Данные об этом разведка США получила еще в середине декабря. 17 числа они были переданы в администрацию Трампа. Добытые разведчиками сведения гласят, что представители китайских спецслужб материально мотивировали «негосударственных лиц, действующих на территории Афганистана», убивать американских солдат.

В настоящий момент проводится дополнительная проверка разведывательных данных перед их обнародованием.

Напомним, что ранее американская разведка точно такое же обвинение предъявляла российским спецслужбам. Но РФ сразу же опровергла свою причастность к выплатам премий.

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