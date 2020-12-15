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Гражданские космические аппараты Sentinal-1, разработанные специалистами ESA, несут в себе «скрытую угрозу» для военных кораблей китайских и российских ВМС.

Журналисты издания Naval News отмечают, что на радиолокационных снимках, которые делают европейские спутники, могут отображаться позиции боевых судов РФ и Китая. Дело в том, что установленные на них радиолокаторы функционируют на частоте 5,4 ГГц, поэтому при использовании сервиса 5Ghz Interference Tracker можно сравнительно без проблем отследить передвижения кораблей с работающими радарами.

Согласно словам экспертов, обнаруживать старые радары проще, чем новые, так как они обладают защитой от помех. Однако идентифицировать их местонахождение не невозможно. В результате, эти методы можно использовать для получения разведывательных данных из источников с открытым доступом.

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