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С 13 ноября в Нагорном Карабахе ведутся активные поиски в тех местах, где проходили боевые действия. До сегодняшнего дня сотрудникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной республики удалось найти уже 1113 тел погибших воинов и гражданских лиц.

Карен Саркисян, который возглавляет аналог российского МЧС, поведал о том, что в настоящий момент зонами проведения поиска являются город Джабраил, а также Мартакертский и Мартунинский районы. К отрядам спасательной службы часто подключаются проводники из местных жителей, а также родственники бойцов, которые числятся пропавшими без вести.

Напомним, что 9 ноября между Арменией, Азербайджаном и Россией было подписано соглашение о мире. Согласно этому документу, в Нагорный Карабах были введены российские миротворческие соединения. Враждующие стороны остались на тех позициях, на которых находились в момент подписания договора. Помимо этого, Азербайджан получил под свой контроль три района НКР.

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