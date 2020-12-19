Ракета-носитель Falcon-9, разработанная компанией SpaceX, вывела на земную орбиту прибор NROL-108, созданный специально для американской военно-космической разведки. По сути, он представляет собой спутник-шпион, однако никакой информации о нем нет из-за строжайшей секретности.

Сначала запуск Falcon с аппаратом NROL-108 должен был состояться 17 декабря. Однако буквально за 2 минуты до старта процесс был автоматически прерван из-за неполадок. Именно поэтому ракета была запущена сегодня, в 17:00 по московскому времени.

Все, что известно об аппарате, который в скором времени окажется на орбите – это то, что он разрабатывался для ведения радиоэлектронной разведки. Соединенные Штаты вложили в его создание один миллиард долларов.

Ракета Falcon совершает уже пятый полет в полном соответствии с контрактом, заключенным между компанией SpaceX и американским Минобороны.