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Многочисленные жалобы пользователей игровых консолей на ошибки видеоигры Cyberpunk 2077 имеют под собой основания. Об этом заявили представители польской компании CD Projekt RED, которые принесли геймерам свои извинения. Они сообщили, что виноваты в том, что не продемонстрировали, как игра будет смотреться на предыдущих моделях приставок.

Разработчик игры также обещает выпустить патчи и исправления, которые позволят насладиться игровым процессом владельцев всех консолей. Также они попросили не торопиться отказываться от Cyberpunk 2077, так как в ближайшее время все обнаруженные ошибки будут устранены.

Напомним, что ранее компания Sony пообещала вернуть деньги владельцам своих консолей PS4 и PS5, которые приобрели игру и столкнулись с невозможностью поиграть в нее из-за множества ошибок.

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