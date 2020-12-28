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Ученые Университета Пенсильвании сумели найти решение одной из страшных проблем, которая медленно, но уверенно надвигается на все человечество. Имя этой проблеме – резистентность бактерий к антибактериальным препаратам. Эксперты утверждают, что они смогли разработать антибиотик, который не вызывает это явление.

Прием антибиотиков необходим для лечения самых различных заболеваний. Однако чем больше человек их употребляет, тем быстрее снижается порог чувствительности к данной категории лекарств. Поэтому в один неприятный момент эти медикаменты просто перестанут обеспечивать защиту от бактерий. По заявлениям ученых, это повлечет за собой катастрофические последствия, так как от резистентности каждый год будет умирать до 10 миллионов человек.

Американские ученые сообщили, что сделали первый шаг к решению этой проблемы. Они разработали лекарство, которое является одновременно антибиотиком и иммуномодулятором. Выполняя свои основные функции по уничтожению болезнетворных бактерий, оно также вырабатывает иммунный ответ организма, чем предотвращает развитие резистентности.

Эксперты сообщили, что все дело в ферменте IspH, который и обеспечивает выживаемость бактерий. Новый препарат блокирует его активность, поэтому даже если организм человека уже обрел устойчивость к антибиотикам, микроорганизмы все равно будут погибать. При всем этом новое лекарство абсолютно безопасно для людей.

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