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Сотрудники Huami сделали анонс компактной версии умных часов Amazfit GTS 2, получившей приставку mini к названию. Их продажи в РФ стартуют в начале будущего года.

Согласно их словам, стоимость гаджета не превысит значение в 100 долларов (около 7,3 тысячи рублей). Следует отметить, что на китайском рынке эту модель можно приобрести за 91 доллар. Внешне новинка не сильно отличается от оригинала и способна предоставить владельцу большой функционал.

«Смарт»-часы оснащены AMOLED-экраном диагональю 1,55 дюйма, интегрированным модулем GPS и несколькими десятками спортивных режимов. Они также могут работать без подзарядки до четырнадцати дней, проверять уровень кислорода в крови и следить за пульсом пользователя.

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