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Столичный мэр Сергей Собянин заявил, что жители Москвы, которые уже переболели Covid-19 могут принять участие в прививочной кампании, чтобы защититься от повторного заражения. По его словам, никто не запрещал вакцинироваться людям, перенесшим коронавирусную инфекцию.

Собянин также перечислил главные условия, которые обязательно должны быть соблюдены для участия в прививочной кампании. Во-первых, это отсутствие противопоказаний к препарату «Спутник V», используемому для вакцинации. Во-вторых, с момент выздоровления пациента от любого инфекционного недуга должно пройти не менее 14 дней.

Сейчас прививку могут сделать все граждане РФ, которые за последний месяц не вакцинировались от других болезней, например, от гриппа. Прививку от коронавируса разрешается делать только после 18 лет.

Кроме того, по словам Собянина, для инъекции необходимо иметь медицинский страховой полис и входить в категорию граждан, которые в настоящий момент могут записываться для участия в прививочной кампании.

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