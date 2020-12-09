Некоторые симптомы перенесённого коронавируса способны сохраняться длительное время даже после излечения от инфекции. Об этом учёные рассказали в статье, опубликованной в журнале Annals of Internal Medicine.

В ходе исследования специалисты наблюдали за 669 пациентами, лечившимися от коронавируса дома, так как их состояние здоровья не требовало госпитализации. Наблюдение началось в марте, средний возраст пациентов составил 43 года, и у 69% из них не имелось проблем со здоровьем, которые могли привести к развитию осложнений от коронавируса.

Через полтора месяца после того, как добровольцам был поставлен диагноз, у трети из них сохранился как минимум один симптом коронавируса. Так, у 14% осталась утомляемость, у 12% отсутствовали обоняние или вкус, у 9% сохранилась одышка. 6% продолжили кашлять, у 3% осталась головная боль.

Вопрос о том, насколько долго остаются данные симптомы, по словам специалистов, на данный момент не имеет четкого ответа.