Сейсмологическое управление КНР заявило о том, что на территории страны зафиксировано падение космического тела, похожего на метеорит. Произошло это в провинции Цинхай, расположенной в западной части Китая.

Представители ведомства заявили, что наблюдали мощный толчок, который обычно возникает именно при падении метеорита, в 2:25 минут в ночь со среды на четверг. Они уверены, что пострадавших нет, так как до сих пор ни один из 416 тысяч жителей города Юйшу, рядом с которым было зафиксировано падение небесного тела, пока не обращался с жалобами в медицинские учреждения.

В интернете практически сразу появились фотографии метеорита, сделанные китайскими пользователями. Они рассказали, что космическое тело красиво светилось в небе около 30 секунд. Эксперты, изучившие фото, сообщили, что диаметр метеорита примерно составляет около 2 метров, а вес может достигать 10 тонн.