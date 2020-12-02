В первую неделю после заражения коронавирусом пациент может чувствовать себя нормально, лишь иногда отмечая повышение температуры. Однако после этого высока вероятность развития цитокинового шторма, который чаще всего оказывается причиной госпитализации. Об этом рассказал украинский медик Андрей Пеньков

По мнению специалиста, самое опасное время – это девятый и десятый дни. Все дело в том, что в результате цитокинового шторма в дело активно включается иммунная система. Ее гиперреакция вызывает целый ряд опасных симптомов, среди которых стоит выделить одышку и появление иных проблем с дыханием. На этом фоне развивается респираторный дистресс-синдром, представляющий собой серьезное обострение.

Помимо этого, примерно на девятый день в организме запускается воспалительный процесс. Практика показывает, что именно в этот период у пациента выявляют изменения в крови, обусловленные реакцией иммунной системы. Также начинают неуклонно расти все маркеры, указывающие на наличие воспаления.