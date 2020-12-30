У детей и подростков, заразившихся коронавирусом, часто наблюдаются симптомы, связанные с желудочно-кишечным трактом. Об этом сообщил иммунолог Владимир Болибок, который также пояснил, что важно не спутать данное явление с другими заболеваниями пищеварительной системы.

Он пояснил, что многие молодые пациенты считают, что у них просто колики, которые должны скоро прекратиться. Некоторые также списывают болевые ощущения на пищевое отравление и принимают соответствующие лекарственные препараты. Хотя на деле проблемы с ЖКТ провоцирует коронавирусная инфекция.

Помимо болевых ощущений в животе, симптомами Covid у молодых пациентов могут быть также существенное ухудшение аппетита, неустойчивость стула, сильная изжога, рвота и тошнота. Болибок порекомендовать при появлении этих признаков сразу же обращаться к врачу, чтобы убедиться в отсутствии коронавируса.