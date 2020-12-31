Группа российских ученых, представляющих Институт проблем химической физики, «Сколтех» и РХТУ, сумели создать принципиально новый материал, способный ускорить процесс зарядки аккумуляторных батарей. С ним АКБ будут заряжаться мгновенно, не заставляя ждать восстановления заряда в течение 1-2 часов.

Эти материалы, выполненные из особой разновидности пластика, ученые намерены использовать в качестве катода в двухионных литиевых аккумуляторах. Зарядка с ними длится всего пару секунд, но это не единственное преимущество новой технологии. Кроме того, она существенно продлевает ресурс батареи, позволяя перезаряжать ее на протяжении 25 000 циклов.

Кроме того, ученые заявили о возможности заменить в аккумуляторах литий, который обходится довольно дорого и не отвечает современным требованиям экологической безопасности, на дешевый калий, лишенный этого недостатка.