Международная группа ученых, в которую войдут и эксперты Северо-Восточного университета, намерена провести ряд исследований климатических изменений в арктическом регионе. Они уверены, что именно Арктика может стать ключом к решению проблемы климата, так как здесь любые природные коррективы проявляются чуть ли не мгновенно.

Ученые будут внимательно изучать образцы грунта под растаявшими ледниками, исследовать отложения на дне озер, а также экосистему тундры и тайги на Чукотке. По словам специалистов, этот район выбран по той простой причине, так как именно здесь можно найти широкий выбор природных условий на сравнительно небольшой территории.

Эксперты заявляют, что их исследование поможет восстановить историю климатических обновлений за несколько последних тысячелетий, после чего на основе полученных и обработанных данных можно будет делать точные прогнозы на будущее.