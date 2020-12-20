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Александр Якушечкин, исследователь космоса из Крыма, заявил, что россиянам уже завтра, 21 декабря, удастся понаблюдать за «великим соединением» Сатурна и Юпитера.

Легче всего за данным явлением будет наблюдать жителям южных регионов РФ. В рамках него вышеуказанные космические объекты окажутся разделенными между собой лишь 6 угловыми минутами – это почти в 5 раз меньше, чем диаметр Луны. Специалист напомнил, что под соединением планет имеется в виду только их визуальное сближение при стороннем наблюдении, то есть в действительности они находятся на большом расстоянии друг от друга.

Во время «соединения» Сатурн и Юпитер будут расположены в 5 астрономических единицах друг от друга (примерно 750 000 000 километров). На вечернем небосводе крупнейшие планеты нашей звездной системы будут выглядеть как огромная двойная звезда.

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