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Дмитрий Рогозин, руководитель «Роскосмоса», отметил, что РФ выполнит первые пилотируемые запуски к Луне путем использования ракет «Ангара», а не «Енисей».

На своей страничке в соцсети «Фейсбук» глава госкорпорации заявил, что разные версии «Ангары» постепенно превращаются в основное средство для выведения тяжелых грузов и изучения дальних космических рубежей. Они также станут главным инструментом для проведения исследований на Луне.

Согласно словам Рогозина, прежде чем приступать к разработке «Енисея», необходимо дождаться появления новых технологий. Он добавил, что сначала следует создать абсолютно новый двигатель, который можно будет использовать многократно, а также материалы с меньшим весом для корпуса и топливных емкостей.

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