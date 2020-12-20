Врач-пульмонолог Игорь Лещенко предложил гражданам, страдающим от хронических заболеваний, больше ходить, чтобы снизить риск тяжелого течения коронавирусной инфекции. Он уверен, что ходьба в течение 2 часов в неделю по свежему воздуху позволит облегчить состояние при Covid-19.

Физическая активность – это необходимое условие для того, чтобы избежать серьезных повреждений дыхательных органов. Специалист поясняет, что коронавирус в первую очередь наносит мощный удар по легким. И если человек болен какими-либо хроническими недугами, прозрачность тканей данных органов существенно снижается. Именно это указывает на наличие повреждений.

Врач также рассказал, что на течение коронавирусной инфекции оказывают влияние сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, онкологические недуги. Однако небольшая физическая активность дает возможность защитить легкие от воздействия вируса, а также улучшить состояние пациента.