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Врач-пульмонолог Игорь Лещенко предложил гражданам, страдающим от хронических заболеваний, больше ходить, чтобы снизить риск тяжелого течения коронавирусной инфекции. Он уверен, что ходьба в течение 2 часов в неделю по свежему воздуху позволит облегчить состояние при Covid-19.

Физическая активность – это необходимое условие для того, чтобы избежать серьезных повреждений дыхательных органов. Специалист поясняет, что коронавирус в первую очередь наносит мощный удар по легким. И если человек болен какими-либо хроническими недугами, прозрачность тканей данных органов существенно снижается. Именно это указывает на наличие повреждений.

Врач также рассказал, что на течение коронавирусной инфекции оказывают влияние сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, онкологические недуги. Однако небольшая физическая активность дает возможность защитить легкие от воздействия вируса, а также улучшить состояние пациента.

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